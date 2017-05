NO MÉXICO Mineiro morre tentando entrar

ilegalmente nos EUA

Um mineiro de 31 anos, natural de Guanhães, foi encontrado morto no México e familiares buscam ajuda na Internet para trazer o corpo dele para o Brasil. O corpo de Fabrício da Silva Santos foi encontrado sem vida em um rio na última sexta-feira (5). A polícia mexicana investiga o caso.

A família não quis ceder entrevista sobre o assunto, mas confirmou na manhã deste domingo (7) que Fabrício tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos, onde a esposa e o filho dele, de um ano de idade, estão legalmente desde dezembro do ano passado. Ainda de acordo com a família, Fabrício foi preso e deportado nas duas primeiras vezes em que tentou atravessar a fronteira. Esta foi a terceira tentativa dele em entrar no país.

O G1 entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores que informou ter recebido contato inicial de uma cunhada da vítima que pediu apoio ao órgão. A família foi orientada a fazer contato com o consulado mexicano. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do Itamaraty, será oferecido apoio aos familiares em relação aos trâmites burocráticos, mas os custos do translado do corpo são de responsabilidade da família.

Em um site de arrecadação por meio de doações, os familiares pedem contribuições aos internautas para trazer o corpo do mineiro para ser enterrado no Brasil.