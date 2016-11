RJ Militares estão internados após acidente com caminhão da FAB

Quinze militares da Aeronáutica estão internados em um hospital do Rio de Janeiro, depois do tombamento de um caminhão da FAB (Força Aérea Brasileira), que deixou 25 feridos. As informações são da Agência Brasil.

O caminhão tombou na manhã de hoje (30), na Avenida Brasil, na altura do bairro de Coelho Neto, na zona norte do Rio.

Os militares estão internados no Hospital Municipal Albert Schweitzer. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, eles se encontram em condições estáveis, e somente um está em situação mais delicada. O destino dos outros dez feridos não foi divulgado.

De acordo com a FAB, o comboio transportava 36 militares a caminho de um treinamento. A Aeronáutica e a Polícia Civil já iniciaram a apuração para descobrir as causas do acidente.