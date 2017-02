Novidade Michel Teló e Thais Fersoza anunciam gravidez do segundo filho

Na tarde desta sexta-feira (17), Michel Teló e Thais Fersoza contaram aos seus seguidores do Instagram que serão papais novamente e, dessa vez, de um menino. A notícia veio acompanhada por uma foto linda em família e evidenciando a barriga da atriz.

“Há exatamente 1 ano atras (17/02/2016) compartilhamos com vcs uma benção que recebemos de Deus.. estávamos esperando nossa primeira filha, nossa bebê anjo, nossa Melinda.. q de tão maravilhosa nos fez desejar dar continuidade a nossa família.. e hoje, com o coração transbordando de alegria, gratidão e amor, compartilhamos com vcs que fomos abençoados por Deus (obrigado Senhor!) mais uma vez! SIM!!!!! Estamos grávidos novamente.. Melinda vai ganhar um irmãozinho!!!”, disse o cantor na rede social.