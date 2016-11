Economia Metade do 13º salário deve ser paga até esta quarta

As empresas que optam pelo parcelamento do abono de Natal dos empregados têm até esta quarta (30) para depositar a primeira parcela do 13º salário. Para quem já estava trabalhando em janeiro deste ano, a primeira parte da gratificação será exatamente à metade do salário bruto, que é o valor antes dos descontos da contribuição previdenciária e do Imposto de Renda.

Esses abatimentos ainda serão feitos, mas somente quando o empregador for depositar a segunda parte do 13º, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

Quem optou por receber o adiantamento do 13º quando saiu de férias só receberá amanhã se, desde o descanso remunerado, teve reajuste salarial ou recebeu diferenças de dissídio coletivo.

Especialistas em finanças destacam a importância de usar o 13º salário para pagar dívidas.

Quem está com as contas em dia deve aproveitar para começar uma poupança e se preparar para as despesas de início de ano, como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar.