BAIXA TEMPORADA Março é boa chance de encontrar promoções para destinos atraentes Turista precisa se planejar para aproveitar preços menores

Quem já viajou em feriadões sabe: é preciso preparar bem o bolso para aguentar todos os gastos, que vão desde os pacotes até a alimentação e os passeios.

Mas há uma alternativa para quem quiser conhecer regiões brasileiras a preços menores: as viagens na baixa temporada. Sem feriados prolongados, o mês de março e o começo de abril oferecem alternativas baratas a lugares interessantes.

"Já estive em Porto Seguro [BA] na Páscoa e no mês de março. Com relação aos valores, a diferença é de fato grande. Só para ficar em um exemplo, um prato de peixe assado chega a custar 50% a mais na alta temporada", conta o administrador de empresas paulistano Fabio Fontes, 43 anos.

Ele ainda vê como vantagem o fato de as cidades turísticas receberem menos visitantes fora das grandes datas. "Quando fui a Porto Seguro na Páscoa, tentei passear com a minha família no Largo da Ajuda, mas não conseguíamos nem andar direito. Já em um mês tranquilo, conseguimos ver cada detalhe das construções, que são muito bonitas."

Ainda no Nordeste, Natal, no Rio Grande do Norte, também oferece preços menos salgados na baixa temporada. A cidade de lindas praias possui beleza e promessa de diversão entre os meses de março e abril.

"Há três anos, estive na cidade exatamente nessa época. O clima estava ótimo para pegar praias e, pelo que pude ver, os preços locais estavam menores do que em épocas mais badaladas", diz a publicitária Cristina Marques Bento, 39 anos.

Conhecida por suas águas naturalmente quentes, Caldas Novas, em Goiás, é uma opção para quem quer passear longe do litoral. "Por ser uma cidade que tem o turismo como principal renda, já conta com uma ótima estrutura. E, fora dos feriados, torna-se ainda mais aconchegante", afirma a médica Ana Ferreira, 55 anos, que mora em São Paulo e costuma visitar o município ao menos uma vez por ano.

As opções seguem na região Sul, como as cidades de Foz do Iguaçu (PR), famosa pelas cataratas e pela tríplice fronteira com o Paraguai e a Argentina.