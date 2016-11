ALEMANHA Merkel anuncia que irá concorrer ao seu quarto mandato de chanceler

Angela Merkel, chanceler da Alemanha, anunciou no domingo (20) que irá concorrer ao seu quarto mandato. Ela deve concorrer ao cargo nas eleições do ano que vem.

Segundo uma pesquisa publicada pelo jornal alemão "Bild am Sonntag", 55% da população apoia a permanência de Merkel por mais quatro anos e 39% são contrários a essa perspectiva.

"Essas eleições vão ser ainda mais difíceis do que aquelas que tivemos antes, pois estamos enfrentando uma forte polarização", afirmou durante seu anúncio.

Merkel, 62, lidera a Alemanha desde 2005. Ela representa o partido CDU (União Democrata Cristã). Caso cumpra mais um mandato, a chanceler chegará ao recorde à frente do país, marcado por Helmut Kohl (1982-98).

Ela enfrenta um período particularmente desafiador. Sua popularidade está em queda devido a sua controversa decisão de abrir as fronteiras para centenas de milhares de imigrantes.

A chanceler terá que combater, ademais, o crescimento do populismo de extrema-direita encarnado pelo partido AfD (Alternativa para a Alemanha). O AfD tem recentemente conquistado seu espaço em pleitos regionais.

Essa sigla foi formada em 2013 com uma plataforma contrária à integração dentro da União Europeia e teve 4,7% dos votos populares nas eleições federais daquele ano. O teto para a câmara baixa do Parlamento é 5%.

Parte do sucesso do AfD se deve à entrada de quase 900 mil refugiados em 2015. A crise migratória tem alimentado outros partidos populistas no restante do continente. A Áustria, por exemplo, pode eleger um presidente de extrema-direita no início de dezembro.

Mas, por ora, o CDU de Merkel ainda tem a liderança. Uma pesquisa publicada no domingo estimou que o partido teria 33% dos votos caso as eleições fossem realizadas no final de semana.

O SPD (Partido Social-Democrata) aparece em segundo lugar, com 24%. O AfD teria 13%. A estimativa foi realizada pelo instituto de pesquisa independente Emnid.

ESTABILIDADE

Já havia expectativas de que Merkel anunciasse sua candidatura. Mas a inesperada eleição de Donald Trump, nos EUA, adicionou uma camada extra de ansiedade.

Com a saída do atual presidente americano Barack Obama, Merkel passa a ser vista como a principal defensora das relações transatlânticas. Sua candidatura é um sinal de estabilidade na Europa -onde, em junho, o Reino Unido votou para deixar o bloco econômico.

Obama esteve em Berlim dias antes do anúncio de Merkel e afirmou que, caso fosse alemão, ele apoiaria a candidatura da chanceler.

"Ela tem bastante credibilidade e está disposta a lutar por aqueles valores de uma maneira que é muito, muito importante", disse o presidente americano, a quem Merkel foi possivelmente a sua aliada mais próxima durante seus dois mandatos.