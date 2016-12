ALERTA Criança pede 11 sanduíches em aplicativo de comida e pais arcam com R$ 161

Enquanto tentamos nos adaptar às novas tecnologias diariamente, as crianças parecem nascer sabendo como enviar mensagens, tirar fotos e fazer ligações. Porém, supervisão é sempre necessária, para evitar situações como a da família Peniche, que vive em Belém, no Pará. Ana Paula e Charles, pais de Pedro, tomaram um susto quando um entregador apareceu em sua casa para deixar 11 sanduíches que haviam sido pedidos pelo menino no aplicativo Ifood.

O menino de 4 anos, que já sabe ler e escrever, como afirmou a mãe em entrevista ao O POVO Online, já tem o costume de utilizar o celular, principalmente para conversar com os tios e avós no Whatsapp. Nesta terça-feira, 27, a mãe e o menino assistiam televisão após o jantar quando a campainha tocou e o pai foi atender a porta. Charles então se surpreendeu pois ali estava um entregador de uma lanchonete local avisando: "São 11 sanduíches e custa R$ 161".

Ana Paula, ao receber a notícia do marido, acessou então o aplicativo Ifood e descobriu que Pedro havia efetuado o pedido. Quando Charles questionou se a esposa havia pedido comida, o menino ainda chegou a responder: "Eu pedi, deu certo?". A mãe relata que ficou abalada com o acontecimento, principalmente pelo prejuízo, já que, ao reconhecer que o filho havia feito o pedido, os pais entenderam que não seria justo com o entregador não pagar.

Uma lição valiosa

Os sanduíches acabaram sendo divididos com outros membros da família, que compraram alguns para minimizar a despesa de Ana Paula e Charles. Ao se acalmar, a mãe conversou com o filho, dizendo a ele que estava triste porque ele havia pedido os sanduíches sem avisar.

A resposta do menino foi, enquanto chorava, que a conta deveria ser de apenas R$ 11, já que haviam sido onze sanduíches. Pedro então entregou à mãe R$ 2 que havia ganhado do avô. Ana Paula disse que aceitou o dinheiro, “para ele saber que as coisas custam dinheiro e trabalho”. Logo depois, Ana Paula desinstalou o aplicativo, apesar de Pedro ter prometido que não faria novamente.

“Algumas mães me deram o sábio conselho de compartilhar a história em modo público, pois sempre tem alguém com uma história parecida, e foi um sábio remédio, pois comecei a finalmente rir da história”, relata Ana Paula. A postagem feita por ela, com a imagem do nota fiscal e um breve relato, está repercutindo nas redes sociais, já são mais de 4 mil reações e 2 mil compartilhamentos.

Confira a publicação: