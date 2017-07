Goiás Menina de 4 anos e homem morrem em tiroteio em Goiânia

Uma menina de 4 anos e um homem, que ainda não foi identificado, morreram neste sábado (29) durante um tiroteio no setor Vera Cruz II. Segundo testemunhas, criminosos invadiram uma casa para matar dois homens. Um foi assassinado e o outro fugiu, entrando na residência de Júlia Martins Rodrigues, que foi baleada e morreu no local.

O avô de Júlia, José dos Santos, contou que estava do lado de fora da casa com um amigo, o filho e a neta quando ouviu um tiroteio em uma residência que fica na mesma rua. “Escutamos os tiros e corremos para dentro. O cara que estava sendo baleado veio correndo e entrou no portão aberto. Meu filho ia na frente e recebeu o tiro primeiro no braço. Depois a o cara acertou outro na menina”, relatou.

O pai da menina, Luiz Martins de Paiva, foi atingido no braço. Ele foi socorrido, recebeu os cuidados necessários e foi liberado. Ele residia no local há dois meses, enquanto a casa em que mora era reformada. "Eu estava assando frango aqui na porta de casa, minha filha estava comendo aqui quando tudo isso aconteceu. Ainda não acredito no que aconteceu", lamentou.

A família conta que está muito abalada com o crime. “A mãe está louquinha. Menina bonitinha, esperta, era a única neta novinha que a gente tinha. Ninguém esperava por isso. Moramos aqui há 20 anos e nunca aconteceu nada disso. Agora é esperar a providência divina”, disse o avô, chorando.

O homem ferido e que entrou na casa da criança foi socorrido. Não há informação do estado de saúde dele. Segundo vizinhos, os homens estavam morando na residência há menos de uma semana. Porém, o local era usado para venda de drogas.

“Foram mais de 30 tiros. É um local que é ponto de venda de drogas. É uma casa de aluguel e são várias pessoas que aparecem aqui comprando”, disse um morador que preferiu não ser identificado.

A Polícia Civil está no local para fazer a perícia e começar as investigações. O delegado Paulo Ribeiro informou que ainda não é possível passar informações sobre a motivação do crime.

Nenhum suspeito do crime foi identificado e preso até esta tarde.