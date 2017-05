POR POUCO Menina de 10 anos se livra de jacaré graças a conselho de parque temático

Um jacaré de dois metros e meio mordeu uma menina de 10 anos em um lago da Flórida, mas a criança se defendeu com um truque que aprendeu em um parque temático, o que lhe rendeu somente ferimentos leves no joelho e na panturrilha, segundo informaram nesta segunda-feira vários meios de comunicação locais.

A menina, cuja identidade não foi revelada, estava com as pernas dentro da água em uma parte rasa de um lago do Parque Moss, perto de Orlando (centro da Flórida), quando o jacaré a atacou no sábado.

Segundo informou o canal de televisão de Orlando "WFTV", que falou com a menina, ela contou que cutucou a narina do jacaré, algo que aprendeu em uma visita a um parque temático sobre esses animais chamado Gatorland, e assim conseguiu tirar a perna de sua boca antes de sofrer ferimentos mais graves.

A menina já está em sua casa se recuperando, após ter passado por um hospital de Orlando, onde tomou dez pontos na perna, enquanto o réptil foi capturado e sacrificado.

Durante duas semanas, o acesso aos lagos e lagos do Parque Moss, onde muitas pessoas se banham e nadam, sobretudo aos fins de semana, permanecerá fechado para investigar o ocorrido.

O gerente de Recreação e Parques do condado Orange, Matt Suedmeyer, indicou ao canal local da rede "CBS" que os salva-vidas do parque escutaram os gritos da menina e antes de chegar viram que ela conseguiu se desvencilhar do animal.

Segundo a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Silvestre da Flórida, desde 1948 foram mordidas por jacarés no estado 338 pessoas e delas 24 morreram em consequência disso.

O caso mais dramático lembrado é o de um menino de 2 anos que, diante de seus pais, foi pego por um jacaré na margem de um lago artificial de um centro turístico em Orlando e seu corpo sem vida foi achado por mergulhadores.

A população de jacarés da Flórida se mantém estável em 1,3 milhão de animais.