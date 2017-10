Loteria Mega da Virada pode pagar até R$ 220 milhões; apostas já podem ser feitas

Estão abertas, desde esta segunda-feira (30), as apostas para a Mega da Virada, segundo informou a Caixa Econômica Federal.

O prêmio é estimado em R$ 220 milhões para o apostador que acertar os seis números do concurso 2.000, que será sorteado em 31 de dezembro de 2017.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números -e assim por diante.

O valor da aposta é de R$ 3,50. Ela pode ser feita em qualquer lotérica do país, até as 19h. Clientes com acesso ao site do banco também podem fazer as apostas pelo computador, tablete e celular. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília).

A chance de acertar as seis dezenas da Mega é de uma em 50.063.860 possibilidades. O jogador pode fazer bolões e aumentar o número de dezenas até 15 em um único jogo, aumentando as chances de ganhar.

O ganhador que levar o prêmio e aplicá-lo da poupança pode receber cerca de R$ 1,1 milhão em rendimentos mensais -o valor é suficiente para comprar um carro popular por dia. Ou ainda é possível adquirir 440 apartamentos de R$ 500 mil.