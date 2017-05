SEGURANÇA Mega-ciberataque derruba sistemas de comunicação ao redor do mundo

Um mega-ciberataque derrubou sistemas de comunicação de empresas e serviços públicos em diferentes durante a manhã desta sexta-feira (12).

Na Espanha, a rede interna da Telefónica foi hackeada, e funcionários foram orientados a desligar seus computadores. Relatos de funcionários indicam que também foram afetados os sistemas da seguradora espanhola Mapfre e do banco BBVA.

Nas telas, apareciam mensagens pedindo o pagamento de um resgate em bitcoins equivalente a US$ 300 (R$ 940) para reativar o sistema -o valor subiria com o passar do tempo.

No Reino Unido, ao menos 16 hospitais públicos enfrentaram problemas após um ataque análogo contra seus sistemas de tecnologia. O bloqueio de computadores impediu o acesso a prontuários e provocou o redirecionamento de ambulâncias.

Informações preliminares da imprensa espanhola indicam que os ciberataques têm origem na China.

Segundo o portal "IT Security News", ao menos 11 países foram afetados nas últimas horas.

O ataque é resultado de um vírus "ransomware", que exige um resgate para o retorno do funcionamento do sistema operacional, e se espalhou por meio de uma falha do Windows.

A Microsoft reportou a falha de segurança em março e recomendou a atualização de versões em diversos sistemas operacionais.

Segundo a assessoria de imprensa da Telefônica, as atividades da empresa no Brasil não foram impactadas, mas estão sendo tomadas "medidas preventivas para garantir" a operação. A empresa é dona da operadora Vivo.

A assessoria de imprensa do Santander afirmou que não teve suas operações afetadas no Brasil nem em outros países.