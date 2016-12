Goleiro Médicos desmentem versão de que Danilo tenha ido para hospital com vida

O diretor clínico do hospital San Vicente Fundación, de Medellín, Ferney Rodriguez Tobón, afirmou que o goleiro Danilo, uma das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, não foi levado ao seu hospital, como chegou a ser noticiado na última terça-feira pelo diretor da clínica San Juan de Diós de La Sierra, que recebeu outros feridos.



Essa versão e mais o fato de o nome de Danilo constar em uma primeira lista de sobreviventes divulgada pela Cruz Vermelha causou confusão. Em seguida, o órgão divulgou a informação de que ele morreu logo após o resgate.



Segundo o médico Jorge Pagura, da CBF, que foi a Medellín para dar auxilio aos feridos, Danilo não foi levado a nenhum dos três hospitais que atenderam os sobreviventes do acidente, mas diretamente ao IML. Só foram encaminhados aos hospitais os pacientes com algum sinal de vida. Não era o caso de Danilo.



Ferney Rodriguez Tobón acredita que houve uma mal-entendido no momento em que o outro goleiro da Chapecoense, Jackson Follman, foi resgatado com vida. Os socorristas teriam perguntado a Follman se ele era jogador e em que posição jogava. Ele respondeu que era goleiro. Eles acreditaram então que seria Danilo, mais conhecido que seu reserva.



O desencontro de informações causou ainda mais angústia nos familiares de Danilo. O pai do jogador, Eunício Padilha, disse ao G1 que chegou a receber uma ligação na manhã de terça que dizia que o filho estava bem. Horas depois, veio a confirmação da morte.