EDUCAÇÃO MEC mantém prazos do Sisu e promete resolver problema de acesso nesta quarta

O Ministério da Educação (MEC) afirmou que o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está mantido apesar dos problemas de acesso para alguns candidatos. De acordo com nota divulgada pelo ministério na tarde desta quarta-feira (25), a edição do primeiro semestre do Sisu será encerrada às 23h59 de sexta-feira (27).

Estudantes temem que a falha prejudique a participação na disputa por vagas em universidades públicas. O total de afetados não foi divulgado. Em nota, o ministério afirmou que as "inconsistências no sistema" disponível no site http://sisu.mec.gov.br/ estão "sendo sanadas" e que "a previsão é que até o fim do dia o sistema volte à normalidade".

Leia a íntegra da nota:

"1. As inscrições para o SISU estão abertas desde a meia-noite de segunda-feira, 24/01, até às 23h59 da próxima sexta-feira, 27/01;

2. Os candidatos podem se inscrever a qualquer momento dentro desse período;

3. O único critério para a aprovação é a nota do ENEM. Não importa o dia que o candidato faça a inscrição;

4. Até às 13hs desta terça-feira, o sistema recebeu 1.630.265 inscritos e 3.164.643 inscrições. Vale lembrar que cada candidato pode escolher até duas opções de curso;

5. O número de inscritos e inscrições deste ano é similar ao do mesmo período do ano passado, que, até 13h do segundo dia, também recebeu 1,6 milhões de inscritos.

6. De acordo com o edital do SISU, o sistema de seleção é acessível aos candidatos que concluíram o Ensino Médio e prestaram o ENEM tendo obtido nota maior que zero na redação. Dos 6.067.152 que fizeram o ENEM, 880.962 participantes realizaram o exame apenas para autoavaliação (“treineiros”) e 140.294 receberam nota zero na redação. Esses participantes não estão incluídos na base de dados do SISU;

7. Foram identificados cerca de 700 candidatos cujas notas na base de dados do ENEM registravam participação na primeira e também na segunda aplicação do exame. Essas inconsistências já foram corrigidas;

8. Em relação às dificuldades de acesso relatadas por alguns candidatos hoje, tanto da primeira quanto na segunda aplicação, o MEC identificou inconsistências no sistema, que estão sendo sanadas. A previsão é que até o fim do dia o sistema volte à normalidade;

8. Foram registradas, entre ontem e hoje 231.998 mudanças de senha na base do INEP, o que impede o acesso ao SISU temporariamente.

9. O MEC assegura que não haverá prejuízo a nenhum candidato;

10. Os canais de acesso do MEC e do INEP estão prontos para receber qualquer comunicação relativa ao SISU por meio do número 0800 616161 ou pela ouvidoria do MEC no ouvidoria@mec.gov.br."

Problemas no Sisu

Desde que foram abertas as inscrições, à 0h desta terça-feira (24), muitos estudantes têm tentado, sem sucesso, fazer sua inscrição para disputar uma das mais de 230 mil vagas de graduação em universidades, institutos de tecnologia e centros tecnológicos federais e estaduais em todo o Brasil.

O MEC reconheceu o problema desde o primeiro dia e afirmou que o sistema seria restabelecido. A pasta negou que o problema seja específico dos estudantes que fizeram a segunda aplicação do Enem, nos dias 3 e 4 de dezembro.

O Enem, originalmente aplicado em 5 e 6 de novembro, foi adiado para 273.524 candidatos, por causa de ocupações estudantis nos locais de prova, e para outros 4.133, em decorrência de problemas como falta de energia elétrica. Estes estudantes prestaram o exame em dezembro, em uma segunda versão da prova.

O problema, porém, não é generalizado. De acordo com um balanço parcial divulgado pelo MEC, entre a 0h e as 13h desta quarta, 1.630.265 participantes do Enem 2016 conseguiram se inscrever no Sisu.

Histórico de problemas

O Sisu não foi o único sistema do Ministério da Educação a ter problemas neste ano. Muitos candidatos que fizeram o Enem 2016 também tiveram problemas para acessar a nota. A consulta, que é individual e feita exclusivamente pela internet, deveria ter sido aberta no dia 19 de janeiro, mas acabou sendo antecipada para 18 de janeiro, a pedido do ministro da Educação, Mendonça Filho.

Porém, muitos candidatos só conseguiram ver seus resultados um ou dois dias depois. Boa parte deles eram participantes da segunda aplicação do Enem.

Logo após a divulgação, o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentou instabilidade. Alguns minutos após a abertura do sistema, a presidente do Inep, Maria Inês Fini, admitiu o problema e afirmou que o site estava sendo vítima de "ataques". "A consulta está à disposição, embora nosso site esteja sofrendo inúmeros ataques de pessoas que torcem contra a educação brasileira", disse ela.

A presidente do Inep não deu detalhes de como ocorreram ou quem seriam os responsáveis pelos atos contra a página do Enem. "Estamos reagindo a esses ataques, tentando recuperar e colocar novamente no ar", afirmou Maria Inês.

Datas adiadas do Fies e do Prouni

Na noite de segunda-feira (23), antes da abertura do Sisu, o MEC já havia anunciado que, a pedido da área técnica do ministério, as datas de abertura das inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram adiadas em um dia.

Segundo a nota do MEC, "razões técnicas exigiram a prorrogação do prazo das inscrições nos dois programas em um dia para garantir a segurança da operação do sistema". Paulo Barone, secretário de Educação Superior do MEC, explicou na nota que a mudança é "apenas uma precaução técnica" tomada e que "todos os candidatos serão atendidos rigorosamente de acordo com suas notas obtidas no Enem".