prova importante MEC lança meme e divulga dicas

para quem presta o Enem

O Ministério da Educação (MEC) lançou, em sua rede social, memes para intensificar a comunicação do órgão com estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As provas acontecem neste domingo e no próximo. Só em Mato Grosso do Sul, 92,3 mil pessoas estão inscritas, mas o número é menor (33%) do que em 2016.

O MEC também deixou a disposição no Facebook um canal para que os inscritos enviem dúvidas e conversem com dirigentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Diversas dicas foram publicadas na página oficial, que você pode conferir neste link. Uma dos principais alertas é com relação ao horário de chegada no local de prova. Em Mato Grosso do Sul, os portões serão fechados ao meio-dia e a prova começará ao meio-dia e meia.