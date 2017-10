Oportunidade Marinha lança dia 9 edital para oficiais temporários Serão oferecidas 600 vagas com salário inicial de R$ 8,9 mil

28 OUT 2017

Interessados em seguir a carreira militar devem ficar atentos a oportunidade oferecida pela Marinha do Brasil. No próximo dia 9 de novembro será aberto edital para concurso de colaboradores temporários, com salário inicial de R$ 8,9 mil e oferta de 600 vagas em vários estados brasileiros.

Podem participar candidatos com idade entre 18 e 45 anos e que com curso superior concluído, sendo que o vínculo com a instituição terá limite máximo de oito anos.

A primeira etapa da seleção consistirá numa prova com 50 questões, sendo 25 de lingua portuguesa e 25 de formação militar-naval, no dia 4 de março de 2018.

Já na segunda fase, os aprovados passarão por inspeção de saúde, prova de títulos, verificação documental, dados biográficos para então serem designados à incorporação no quadro militar.

Acompanhe a publicação do edital, os cargos e os estados oferecidos aqui.