Fim de ano Marinha invade área pública em local turístico do Rio, diz prefeitura

A Marinha está tratando como sua uma área da zona portuária carioca que é pública, segundo a Prefeitura do Rio.

Com grades, isolou parte da Orla Conde, passeio público a beira-mar que liga a Praça Mauá, onde fica o Museu do Amanhã, à Praça XV, no centro do Rio.

Extensão do Boulevard Olímpico, a Orla Conde faz parte dos projetos de revitalização da zona portuária feitos pela Prefeitura do Rio para os Jogos. Seu trecho final foi inaugurado em agosto.

Até então, a área passara 250 anos nas mãos da Marinha.

Segundo a Prefeitura, a Marinha havia se comprometido a liberar a área para a construção do passeio público. Receberia, em troca, obras no interior do 1º Distrito Naval, um novo restaurante e um estacionamento subterrâneo.

Ainda segundo a Prefeitura, durante a Rio 2016, a área de estacionamento foi ocupada por um dos patrocinadores e devolvida depois dos Jogos, mas o espaço gradeado, que delimita a área de estacionamento, avançou além da área do Distrito Naval e inviabilizou o uso do novo equipamento urbano (espreguiçadeiras, mesas e bancos) pela população.

A Cdurp (Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto) afirma que dialoga com a Marinha para que a área revitalizada seja reaberta.

A Marinha não se pronunciou até o momento.