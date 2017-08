Acidente Marinha do Brasil registra

acidente no Porto de Santos A navegação do canal do Porto precisou ser interrompida

Cerca de 45 contêineres caíram do navio mercante "Log in Pantanal", que estava aguardando para entrar no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O acidente aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (11) e interrompeu a navegação no canal do Porto.

De acordo com informações da Marinha do Brasil, a queda ocorreu entre 1h30 e 3h. Para evitar qualquer risco à navegação o tráfego no canal do Porto de Santos foi interrompido. A navegação foi liberada completamente às 8h40.

A agência do navio foi acionada e um inquérito administrativo será instaurado para levantar as causas e responsabilidades. A Marinha do Brasil alerta aos navegantes para terem atenção na área. Os contêineres ainda não foram retirados do local.

De acordo com informações, o navio operou na BTP e voltou para a barra para aguardar na Embraport. Já no local, a suspeita é que os contêineres tenham caído por conta da agitação do mar.