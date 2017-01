ESTADOS UNIDOS Manifestantes protestam contra posse de Trump; mais de 90 são presos Houve tumulto a cerca de sete quarteirões de onde passará desfile

Manifestantes protestaram nesta sexta-feira (20) em Washington D.C. contra a posse de Donald Trump. Os protestos começaram pela manhã, e voltaram a se intensificar após a cerimônia de posse do novo presidente. Cerca de 30 mil agentes de segurança foram espalhados por Washington para garantir a segurança no dia da posse.

Pela manhã, manifestantes vestidos de preto quebraram vidros de lojas e janelas de carros durante uma marcha contra Trump. Uma filial da rede Starbucks, uma do McCafe e uma agência do Bank of America foram vandalizadas alvo dos manifestantes, segundo testemunhas.

Houve correria e a polícia utilizou spray de pimenta para dispersar o grupo. A multidão, que carregava cartazes, um deles com os dizeres “Deixem os Racistas com Medo de Novo”, se dispersou após a polícia ter respondido com força.

A cerimônia de posse foi realizada diante do Capitólio, onde Trump prestou juramento e discursou em seguida. Na presença de quatro de seus antecessores -- um deles republicano -- Trump disse que a cerimônia tinha um significado especial porque está transferindo o poder de Washington e o levando de volta ao povo. "O povo vai governar esta nação novamente", prometeu.

Poucas horas após a posse de Trump, houve mais tumulto e episódios de violência em manifestações realizadas nas ruas de Washington, a cerca de 7 quarteirões de onde passará o desfile com o presidente Trump, que participava de um almoço no Capitólio.

A polícia voltou a usar spray de pimenta e bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Segundo testemunhas, balas de borracha também foram lançadas contra os manifestantes.

Segundo a GloboNews, 95 pessoas foram presas em protestos em Washington após a posse de Trump.