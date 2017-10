Vírus Mais dois macacos mortos têm teste positivo para febre amarela em SP

Dois macacos encontrados mortos no Parque Anhanguera, na Zona Norte de São Paulo, nesta semana, estavam com febre amarela, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. As amostras positivas foram analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz.

Com a confirmação, sobe para três o número de primatas mortos por causa do vírus na cidade. Um deles é um sagui. O primeiro macaco confirmado com febre amarela, um bugio, morreu no Horto Florestal. Em todo o estado, 258 macacos morreram infectados pelo vírus desde o dia 9.

A Prefeitura de São Paulo confirmou que 16 carcaças de macacos na cidade foram levadas para análise.

Vacinação

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (27) que vai ampliar a campanha de vacinação contra a febre amarela para todas as 91 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Zona Norte de São Paulo no prazo de até 60 dias. O Ministério da Saúde vai enviar mais um milhão de doses ao estado.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara, a ideia é vacinar ao menos 95% da população que vive na região. Ou seja, mais de 2 milhões de pessoas. Ele estima que a missão seja concluída em menos de dois meses. "Mas não depende só de nós. Depende da população também", ressaltou.

A administração municipal divulgou ainda que já vacinou 150 mil pessoas desde a intensificação da campanha de imunização, na última sexta (20), quando exames comprovaram que um macaco morreu de febre amarela dentro do Horto Florestal. O secretário Pollara afirmou que a procura dos paulistanos aumentou nos últimos dias e já estão sendo ministradas 60 mil doses diariamente.

O aumento da procura vai inclusive fazer com que a Secretaria Municipal da Saúde tome providências na tentativa de organizar a demanda. O plano é designar um funcionário para o trabalho de "orientador de filas" nas UBSs. "É importante orientar para a população saber se deve ou não tomar a vacina. Para já haver essa informação na fila de espera", disse José Mauro del Roio Correa, coordenador de Saúde da Zona Norte.

Apesar das milhares de aplicações já feitas, o secretário Pollara disse não haver preocupação em relação ao estoque de vacinas. Segundo ele, o Estado de São Paulo já conta com uma reserva de mais de 3 milhões de doses e mantém frequente diálogo com o governo federal para caso seja necessário um reforço.

"Nós temos até mais do que precisamos", disse Pollara, reforçando que o público-alvo no momento é a população que vive nas proximidades de áreas de mata da Zona Norte. "Se a população quiser ser vacinada como um todo, não poderemos fazer esse cinturão de proteção (...) Não tem necessidade", completou.

A Prefeitura destaca que a força-tarefa contra a febre amarela não se resume à campanha de vacinação. Também são feitos esforços para diminuir a população de mosquitos potenciais transmissores com inseticidas. "A grande atuação é na larva (...) A grande ação é a eliminação do criadouro", explica Rosana Correa, diretora da divisão de zoonoses da capital.

Postos já com vacinação

A partir desta sexta (27), as 37 UBSs que já estão vacinando a população da Zona Norte abrem mais cedo, às 7h, e fecham mais tarde, às 19h. No sábado (28), elas vão funcionar das 8h às 17h. No domingo (29), das 8h às 14h.