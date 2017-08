Desastre natural Mais de 300 pessoas morrem em deslizamento de terra na Serra Leoa Centenas de pessoas estão presas debaixos dos escombros

Mais de 300 pessoas morreram nesta segunda-feira (14) em Freetown, capital de Serra Leoa, em um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que afetam a cidade, segundo a Cruz Vermelha.

Os próprios moradores tentavam retirar as vítimas do local da tragédia. Várias casas foram destruídas em dois bairros da cidade.

O vice-presidente do país, Victor Foh, disse que centenas de pessoas estão presas debaixos dos escombros. Jornais locais falam que mais de 50 crianças estão entre os mortos.

Segundo a Associated Press, equipes militares foram deslocadas para comandar as operações de resgate.

Muitas das áreas pobres da capital de Serra Leoa estão perto do nível do mar, e tem sistemas de drenagem ineficientes, tornando as estações chuvosas ainda mais perigosas.