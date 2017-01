ORIENTAÇÃO Maioria dos afogamentos acontece em lugares conhecidos pelas vítimas A melhor prevenção é sempre o colete salva-vidas

Tem chovido muito esses dias e quando a chuva não para, as ruas são tomadas pela enxurrada, causando risco de afogamento. Recentemente, em São Paulo, um homem foi levado pela água e ficou preso debaixo do carro. Infelizmente, ele morreu afogado.

O programa Bem Estar desta sexta-feira (27) convidou o diretor médico da Sociedade de Salvamento Aquático Dr. David Spilzman para explicar como socorrer uma pessoa no meio da enxurrada. Já o ortopedista Ivan Rocha derruba mitos sobre acidentes na água. Por exemplo, se você acha que as pessoas se machucam porque pularam de uma altura muito grande, você está enganado. E a maioria dos acidentes acontece justamente em lugares onde a pessoa estava acostumada a frequentar.

SAIBA MAIS

A maioria dos incidentes aquáticos (afogamentos, lesões medulares por mergulho em águas rasas, sugamentos em piscinas) ocorrem em pessoas que desconheciam as normas de segurança ou por ausência de equipamentos de segurança e não necessariamente por imprudência das vítimas.

Onde ocorrem as lesões: a coluna vertebral é mais suscetível em áreas de transição. A junção crânio vertebral, cervicotorácica e do tórax com a lombar são as mais afetadas por serem o encontro de uma região rígida com uma região móvel da coluna. Nelas há uma concentração de estresse mecânico e também uma alteração no padrão de movimento. O trauma rompe o "circuito elétrico" da coluna, que manda as informações do cérebro para os membros.

Cuidado:

Em rio, não nade contra a correnteza. Se estiver em perigo, boie. Na praia, cuidado com pedras e costões. Em casa, qualquer recipiente de água deve ser esvaziado ou isolado das crianças.

A melhor prevenção é sempre o colete salva-vidas. Em caso de ver alguém se afogando, forneça flutuação (boia). Remova a pessoa da água somente se for seguro para você. Use uma corda fixada numa estrutura firme, um cabo de limpador de piscina, etc. Coloque a cabeça da pessoa de lado, promova a ventilação e a massagem cardíaca. Leve para o hospital se for necessário e peça ajuda pelo 193.