Levantamento Maior parte das estradas do país tem problemas de pavimento e sinalização

As estradas já estão mais movimentadas para as festas de fim de ano. E o motorista deve redobrar a atenção. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte revelou que mais da metade das rodovias do país têm problemas como a falta de sinalização e o excesso de buracos.

De acordo com a CNT, a Confederação Nacional de Transporte, as regiões Norte e Nordeste têm as piores estradas do país.

No último levantamento da CNT, foram analisadas as estradas de 138 países. No quesito qualidade de infraestrutura rodoviária, o Brasil ficou no 111º lugar, atrás do Chile (30º), do Uruguai (98º) e da Argentina (103º).

O levantamento mostra também que apenas 12,3% das rodovias brasileiras são pavimentadas. E 58,2% apresentam algum tipo de problema, seja no traçado, na sinalização ou no asfalto.

Desse total, 34,6% são consideradas em estado regular; 17,3%, ruins; e 6,3%; péssimas.

O Ministério dos Transportes informou que apenas 13% das rodovias federais não são pavimentadas. Sobre a pesquisa, o ministério disse que a CNT aponta uma melhora nos números da malha federal. E que ano que vem o orçamento disponível para o Ministério dos Transportes vai ser de R$ 11,5 bilhões, quase R$ 1 bilhão a mais do que este ano.