VÍDEO Lutador de MMA imobiliza ladrão

de celular no Centro de São Paulo

Passava das 15 horas na Rua Riachuelo, a 100 metros do Ministério Público (MP) de São Paulo, quando o trânsito parou. Todos queriam ver a cena. Nela, um lutador de MMA que trabalha em uma lanchonete do Centro da capital, imobilizava um outro homem em cima da faixa de pedestre. O repórter Walace Lara, da TV Globo, passava pelo local e flagrou a ação com exclusividade (assista abaixo).

O lutador e funcionário de lanchonete Rafael Pereira dos Santos falava para o suspeito imobilizado calar a boca. Em um determinado momento, ele dá socos no outro homem. Ao lado deles, duas mulheres também falavam. Uma delas disse que teve o celular roubado enquanto digitava para uma cliente, na calçada. "Ele puxou e saiu correndo", relatou.

Por pelo menos 15 minutos os dois homens ficaram em cima da faixa. "Perdi, perdi", dizia o suspeito. "Você só sai quando a polícia chegar", avisava Rafael. Outras pessoas acompanham. "Cadê a polícia que não chega?", disse uma delas. "Não filma não, deixa isso pra lá. Pra que filmar ?", questionava um senhor grisalho.

Uma algema é providenciada e Rafael finalmente sai de cima do outro homem, sob aplausos. Ao colocar a camiseta, ele é entrevistado. "Já sofri um assalto. Eu sei o quanto é ruim. A polícia prende, a Justiça solta", afirmou.

Rafael também disse que não ficou com medo do outro homem estar armado. Por volta das 15h30, policiais militares chegaram ao local.

