Lula faz reclamação disciplinar contra Moro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com uma reclamação disciplinar contra o juiz Sergio Moro no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo fato do magistrado ter vetado que a equipe do petista filmasse seu depoimento em Curitiba na última quarta-feira (10). Segundo os advogados, Moro violou direitos e deveres previstos em lei. Eles citam que o Código de Processo Civil autoriza a defesa do réu filmar o depoimento, assim como a Justiça tem o direito de também fazer seu próprio registro. Ao negar o pedido de gravação dos advogados, Moro argumentou que as imagens poderiam ser usadas para fins “político-partidários”, e não apenas com os propósitos do processo. Caso o CNJ encontre indícios de que Moro tenha cometido irregularidades, poderá ser aberto um processo disciplinar contra o juiz. (ANSA)