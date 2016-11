Avião Caiu Lista de 81 passageiros inclui quatro

que não embarcaram e estão vivos

A lista oficial de passageiros do avião que sofreu acidente na Colômbia na madrugada desta terça-feira (29) tem o nome de quatro pessoas que não embarcaram. Não há confirmação se outras pessoas embarcaram no lugar deles.

O avião levava a delegação do time da Chapecoense para disputar uma partida válida pela final da Copa Sul-Americana.



Pela relação fornecida pela autoridade de aviação civil colombiana, havia 81 pessoas a bordo: 72 passageiros e nove tripulantes. Dos nomes que constam da lista, não embarcaram os seguintes passageiros:

– Luciano Buligon, prefeito de Chapecó (SC);



– Plínio David de Nes Filho, do presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense;



– Gelson Merisio (PSD), presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc);



– e Ivan Carlos Agnoletto, jornalista da rádio Super Condá, de Chapecó.

A autoridade de aviação civil da Colômbia informou que seis pessoas foram resgatadas com vida: os jogadores Alan Luciano Ruschel (lateral), Jackson Ragnar Follmann (goleiro) e Hélio Hermito Zampier, o Neto (zagueiro; o jornalista brasileiro Rafael Henzel; e os integrantes da tripulação Ximena Suarez (auxiliar de voo) e Erwin Tumiri (técnico).



O goleiro Marcos Danilo Padilha, que havia sido resgatado com vida, morreu no hospital, informou a Cruz Vermelha.

Veja, abaixo, a relação das pessoas quem estavam a bordo:

— Delegação da Chapecoense



Alan Luciano Ruschel (lateral): primeiro a ser resgatado, o atleta foi levado para o Hospital de La Ceral; de acordo com o Bom Dia Brasil, o jogador chegou em estado de choque e perguntando pela família. Ruschel teve múltiplas fraturas nos braços e nas pernas e também uma lesão na coluna (região lombar). Trabalha-se com a possibilidade de que a medula tenha sido atingida. Ele passou por cirurgia



Ananias Eloi Castro Monteiro (meia): o jogador de 27 anos teve passagens pelo Bahia, Portuguesa, Cruzeiro, Palmeiras e Sport



Arthur Brasiliano Maia (meia): o alagoano Arthur Brasiliano Maia, de 24 anos, era jogador do Vitória emprestado à Chapecoense.



Bruno Rangel (atacante): nascido em Campos dos Goytacazes (RJ), Bruno Rangel Domingues, de 34 anos, passou por times como Paysandu e Joinville antes da Chapecoense. Maior artilheiro da história da Chapecoense, com 77 gols.



Canela (atacante): o jogador Ailton Cesar Junior Alves da Silva, o Canela, de 22 anos, nasceu em Matão (SP). Antes da Chapecoense, passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto.



Cleber Santana (meia): o capitão do time tem 36 anos iniciou a carreira no Sport (PE) e passou por Vitória, Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Avaí, Flamengo, Criciúma, o japonês Kashiwa Reysol, e os espanhóis Atlético de Madrid e Mallorca. Nascido em Abreu e Lima, deixa dois filhos, um de 14, outro de 11 anos.



Marcos Danilo Padilha (goleiro): o jogador de 31 anos foi resgatado com vida e levado ao hospital San Vicente Fundación. A Cruz Vermelha informou que Marcos Danilo não resistiu aos ferimentos.



Dener Assunção Braz (lateral): jogador nascido em Bagé (RS), de 25 anos, passou por clubes como Grêmio e Veranópolis



Filipe José Machado (zagueiro): o atleta de 32 anos teve passagens por Internacional, Fluminense e clubes do exterior



Jakson Ragnar Follmann (goleiro): foi resgatado com vida e levado ao hospital San Vicente Fundación. De acordo com o Bom Dia Brasil, o goleiro reserva teve uma perna amputada



José Paiva, o Gil (volante): o jogador de 29 anos passou por clubes como Coritiba, Santo André, Vitória, Ponte Preta, Santa Cruz e Mogi Mirim



Guilherme Gimenez de Souza, o Gimenez (lateral e volante: antes da Chapecoense, passou por Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto, onde nasceu. Tinha 21 anos e deixa mulher e uma filha de dois anos.



Everton Kempes (atacante): o jogador de 31 anos nasceu em de Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, tem passagem pela Portuguesa, pelo Vitória, Ceará, América Mineiro, e pelos japoneses Cerezo Osaka e JEF United Ichihara Chiba.



Lucas da Silva (atacante): o jogador de 26 anos nasceu em Bragança, nordeste do Pará. Foi revelado pelo Bragantino, passou por São Raimundo-PA, Trem-AP, Castanhal-PA, Ananindeua-PA, Londrina, Sampaio Corrêa, Tuna Luso, Icasa e Fluminense.

Matheus Bitencourt, o Matheus Biteco (volante): o porto-alegrense de 21 anos era o caçula dos "irmãos Biteco" – o mais velho, Guilherme Biteco, é meia-atacante que atualmente está no Ceará. Matheus começou no Grêmio e jogou nas categorias de base da seleção brasileira.



Hélio Zampier Neto (zagueiro): foi resgatado com vida e levado ao hospital. Segundo o Globo Esporte, o jogador estava consciente, mas com muitos ferimentos, principalmente no rosto. O Bom Dia Brasil informou que o estado do jogador é grave devido a um trauma cranioencefálico



Sérgio Manoel Barbosa (volante): o jogador de 27 anos havia chegado neste ano à Chapecoense. Antes, estava no Água Santa, no interior de São Paulo. Recentemente, ele marcou seu segundo gol pelo novo clube e comemorava a nova fase após lesões sérias



William Thiego de Jesus (zagueiro):



Tiago da Rocha



Josimar



Marcelo Augusto



Mateus Lucena dos Santos



Luiz Cunha



Sérgio de Jesus



Anderson Donizette



Adriano Bitencourt



Cleberson Fernando da Silva



Emersson Domenico



Eduardo Preuss



Mauro Stumpf: vice-presidente de futebol da Chapecoense



Sandro Pallaoro



Nilson Jr.



Decio Filho



Jandir Bordignon: membro da diretoria do clube



Gilberto Thomas: assessor de imprensa do clube



Mauro Bello: membro da diretoria do clube



Edir De Marco: membro da diretoria do clube



Daví Barela Dávi: empresário, viajava como convidado da direção do clube



Ricardo Porto: membro da diretoria do clube



Delfim Pádua Peixoto Filho: presidente da Federação Catarinense de Futebol

Caio Júnior (técnico): Luiz Carlos Saroli, conhecido como Caio Júnior, ex-jogador com passagens por Grêmio, Internacional e Paraná, dentre outros, começou a carreira de técnico em 2000. Na função, passou por clubes como Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Bahia, Vitória e Criciúma

Anderson Martins, o Boião: preparador de goleiros

Eduardo de Castro Filho, o Duca: auxiliar técnico



Marcio Koury: médico do time



Anderson Paixão (preparador físico): com filho do ex-preparador físico Paulo Paixão, que integrou a comissão técnica do Brasil que conquistou a Copa do Mundo de 2002, Anderson tem 37 anos.

Luiz Grohs, o Pipe Grohs: analista de desempenho do time

Rafael Gobbato: fisioterapeuta da equipe



— Profissionais de imprensa

Guilherme Marques, da Globo: repórter



Ari Ferreira de Araújo Júnior, o Ari Júnior, da Globo: o cinegrafista de 48 anos trabalhou na TV Anhanguera de fevereiro de 1996 a novembro de 1997. Desde então, trabalhava na TV Globo no Rio de Janeiro, onde integrava a equipe do programa Planeta Extremo.



Guilherme Laars, da Globo: repórter cinematográfico



Giovane Klein Victória, da RBS: repórter da RBS TV, afiliada da TV Globo, de Florianópolis



Bruno Mauri da Silva, da RBS: técnico da RBS, afiliada da TV Globo, de Florianópolis



Djalma Araújo Neto, da RBS: cinegrafista da RBS TV, afiliada da TV Globo, de Florianópolis



André Podiacki: repórter do jornal "Diário Catarinense"



Laion Espíndola, do Globo Esporte: repórter



Victorino Chermont, da Fox: repórter dos canais Fox Sports



Rodrigo Santana Gonçalves, da Fox: repórter cinematográfico dos canais Fox Sports



Devair Paschoalon, o Deva Pascovicci, da Fox: narrador dos canais Fox Sports



Lilacio Pereira Jr., da Fox: coordenador de transmissões externas dos canais Fox Sports



Paulo Clement, da Fox: jornalista ds canais Fox Sports



Mário Sérgio, da Fox: ex-jogador e ex-técnico de futebol, atualmente era comentarista nos canais Fox Sports.



Renan Agnolin: repórter da rádio Oeste Capital, de Chapecó



Fernando Schardong: narrador da rádio Chapecó



Edson Ebeliny: repórter setorista da Chapecoense pela Super Condá



Gelson Galiotto: narrador da rádio Super Condá, de Chapecó



Douglas Dorneles: repórter esportivo da Rádio Chapecó



Jacir Biavatti: comentarista esportivo da RIC TV; viajou para fazer cobertura a cobertura pela rádio Vang FM



Rafael Henzel: jornalista da rádio Oeste Capital, de Chapecó, foi resgatado com vida e levado ao Hospital de La Ceja. De acordo com o Bom Dia Brasil, ele teve lesões vertebrais mas sua condição é estável.





—Tripulação



Miguel Quiroga: piloto da aeronave



Ovar Goytia



Sisy Arias



Romel Vacaflores: assistente de voo



Ximena Suarez: auxiliar de voo foi resgatada com vida e levada à clínica Somer de Rionegro.



Alex Quispe



Gustavo Encina



Erwin Tumiri: técnico da aeronave, foi resgatado com vida e levado à clínica Somer de Rionegro.



Angel Lugo