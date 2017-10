2017 Levantamento do Inep revela perfil dos participantes do Enem Candidatos farão as provas do exame nos próximos dias 5 e 12 de novembro

30 OUT 2017 Por PORTAL BRASIL 13h:01

Mulheres, com ensino médio completo e da cor parda. Esse é o perfil da maioria dos 6.731.203 candidatos que devem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. As provas serão realizadas em 1.725 municípios, nos dois primeiros domingos de novembro (5 e 12). Os dados detalhados foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo o levantamento, 58,6% dos participantes que realizarão as provas são mulheres. Em relação à escolaridade, 63,5% dos inscritos já concluíram o Ensino Médio. O número de candidatos que se declararam pardos chega a 46,9%. Do total de participantes, 29,7% pagaram pela inscrição; 48,2% foram isentos; e 22,1% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede pública em 2017. Desta vez, o Inep também divulgou a quantidade de pessoas que terão atendimento especializado nos dias da prova: 35.653. A maioria dos casos é de deficiência física (11.327), baixa visão (6.676), déficit de atenção (6.606) e deficiência auditiva (3.683). As Videoprovas Traduzidas em Libras, novidade desta edição, estarão disponíveis para 1.626 pessoas. Se comparado ao ano passado, houve uma redução no número de inscritos. Em 2016, esse número chegou a 8.627.260. Segundo o Inep, essa redução ocorreu pelo fato de o Enem ter deixado de certificar o Ensino Médio. Agora, quem deseja obter a certificação deve realizar o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja). Os dados por estado podem ser conferidos aqui.

