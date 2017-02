Rio de Janeiro Lancha pega fogo e afunda

no mar de Angra dos Reis

Uma lancha pegou fogo na tarde desta terça-feira (28) no mar de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu nas proximidades da Ilha de Paquetá, na enseada da Ribeira.

Ainda de acordo com os bombeiros, os agentes conseguiram apagar as chamas, mas a embarcação, batizada com o nome de "Shammah R", ficou destruída e afundou. Ninguém ficou ferido. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o que teria causado o incêndio.

A Marinha do Brasil informou que uma equipe de inspeção naval, que realizava fiscalização em embarcações nas proximidades, foi acionada e se dirigiu ao local. Ainda segundo a Marinha, 16 pessoas estavam na embarcação, sendo 14 passageiros e dois tripulantes. Todos foram resgatados sem ferimentos.

"O fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros, que chegou em seguida, mas a embarcação naufragou. Nenhum dos passageiros se feriu e nem há indícios de poluição hídrica. As causas e responsabilidades do incidente serão determinadas em procedimento administrativo instaurado pela Marinha do Brasil", diz a nota.