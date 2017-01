PORTO SÃO JOSÉ Lancha com 14 pessoas afunda no Rio Paraná; um homem está desaparecido

Uma lancha com 14 pessoas afundou na prainha de Porto São José, em São Pedro do Paraná, no noroeste do Paraná, na noite de domingo (1º). Treze pessoas foram resgatadas, entre elas uma com ferimentos leves. Até a manhã desta segunda-feira (2), um homem de 55 anos permanecia desaparecido.

O Corpo de Bombeiros fez buscas na noite de domingo e retomou os trabalhos na manhã desta segunda. A prainha de Porto São José é banhada pelo Rio Paraná.

Ainda conforme os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 19h. As causas ainda são investigadas. A suspeita inicial é que a embarcação afundou por causa das ondas, provocadas pelo mau tempo na hora do naufrágio.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que algumas pessoas estavam com coletes salva-vidas, o que ajudou no resgate. A vítima que teve ferimentos leves foi encaminhada a um hospital da região. As outras 12 pessoas resgatadas saíram ilesas do acidente.