ENEM 2017 Justiça proíbe casa de shows de SP de fazer 'barulho ou algazarra' na hora do Enem

Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo aceitou o pedido de uma estudante e proibiu a casa de shows Espaço das Américas, na Zona Oeste de São Paulo, de realizar "qualquer atividade que provoque barulho ou algazarra" durante a aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (12). A multa para o caso de a determinação ser descumprida é de R$ 150 mil.

O estabelecimento fica na região da Barra Funda e é vizinho a um dos principais locais de prova da capital paulista. No último domingo (5), diversos estudantes reclamaram do som alto causado por um show de rock que acontecia no local na mesma hora da primeiro prova do exame.

O G1 não conseguiu entrar em contato com a casa de shows.

Em uma das salas onde a prova foi aplicada, no último domingo, as janelas foram fechadas na tentativa de abafar a música, mas passaram a tremer, tamanha a altura do som feito pelos roqueiros do outro lado da rua. Uma aluna incomodada chegou a pedir permissão para pegar o celular e ligar para a polícia, mas não foi autorizada pelos fiscais.

Os estudantes tiveram, então, de se debruçar sobre as 90 questões de português e ciências humanas involuntariamente embalados por uma trilha sonora que tinha desde os sucessos da banda norte-americana Green Day até os versos dos paulistas do Charlie Brown Jr.

De acordo com o juiz Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros, da 7ª Vara Cível de São Paulo, o Espaço das Américas expôs os alunos ao barulho "embora estivesse o evento previsto para se iniciar em horário posterior ao término do exame".