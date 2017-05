Segurança Justiça proíbe acampamentos em ruas e praças em Curitiba nos próximos dias Lula será interrogado por Moro na próxima quarta, às 14h, no prédio da Justiça Federal

A prefeitura de Curitiba conseguiu uma liminar na Justiça que proíbe acampamentos em ruas e praças da cidade nos próximos dias. A medida é para assegurar a segurança da população e evitar conflitos no dia do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao juiz federal Sérgio Moro.

A proibição, que vale entre as 23h desta segunda-feira (8) até as 23h da próxima quarta (10), busca diminuir a possibilidade de movimentos sociais se direcionarem à Curitiba , a fim de protestar contra ou a favor da prisão do petista.

Lula será interrogado por Moro na próxima quarta, às 14h, no prédio da Justiça Federal. Essa será a primeira vez que o ex-presidente e o juiz federal vão ficar cara a cara no processo da Operação Lava Jato.

Nesse processo da Lava Jato, Lula é réu por supostamente receber propina da empreiteira OAS através da reforma de dois imóveis: um tríplex no Guarujá e um sítio em Atibaia, ambos em São Paulo. A defesa do ex-presidente afirma que ele não é dono de nenhuma das residências.

Proibições e cadastramento de moradores

A liminar proíbe expressamente a montagem de estruturas e acampamentos em todas as ruas e praças da cidade, além da passagem de pedestres e veículos nas áreas próximas ao prédio da Justiça.