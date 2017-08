Felpuda

Conforme foi publicado aqui no Diálogo, o maior problema para uns e outros que sonham com voos mais altos em 2018 é a grande rejeição. Para a plateia, jogam a conversa de que se preparam para candidaturas “mais arrojadas”, mas nos bastidores, o desânimo é quase que total. Afinal, além do repúdio do eleitor, há ainda a Justiça no meio do caminho. Assim sendo... Ester Figueiredo