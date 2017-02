PARÁ Jovem que morreu ao comemorar

aprovação na UEPA passa na UFPA

Familiares do estudante Geonne Natalino Azevedo Silva, de 29 anos, comemoraram neste sábado (4) mais uma aprovação do rapaz que morreu após ter uma parada cardiorrespiratória no dia 31 de janeiro, quando passou no vestibular da UEPA. Por sua pontuação no Enem, Geonne também teria uma vaga na Universidade Federal do Pará, onde se inscreveu no curso de geografia.

Segundo paraentes do estudante, ele começou a passar mal na festa de comemoração do cursinho onde havia se preparado para o Enem. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e, apesar de ter sido levado para o hospital, não resistiu. A família contou ao G1 que o jovem não tinha problemas de saúde, mas estava muito nervoso com o listão da universidade já que há cinco anos tentava uma vaga no ensino superior.

"Estamos comemorando a aprovação do Geonne. As pessoas do cursinho onde ele estudava estão todas aqui, com a família. É uma forma de fazermos as coisas como ele gostava: com muita alegria e diversão. Queremos que a lembrança dele seja assim, do jeitinho que ele era", disse Edivana Coimbra, cunhada de Geonne.



O corpo de Geonne foi sepultado na última quarta-feira (1º) em Soure, cidade de 24 mil habitantes na ilha do Marajó, onde ele morava com a família.