SANTOS-SP Jovem polemiza ao celebrar chegada do 1º filho com cigarro de maconha Polícia investiga caso que ocorreu em hospital de Santos, no litoral de SP.

Um jovem causou polêmica nas redes sociais ao registrar os momentos que antecederam o nascimento do seu primeiro filho em Santos, no litoral de São Paulo. Ao compartilhar uma imagem ao lado da companheira, o rapaz exibe um cigarro de maconha que, de acordo com ele mesmo, seria utilizado para comemorar o nascimento da criança.

A imagem foi registrada dentro da maternidade recém-inaugurada do Complexo Hospitalar dos Estivadores. Na imagem, o jovem aparece ao lado da mulher, que está deitada em uma cama hospitalar, segurando o cigarro. "Aqui no hospital, só esperando a chegada do meu primeiro filho para fumar 'aquele' de comemoração", escreveu.

A foto rapidamente viralizou e acabou virando caso de polícia. Revoltada com a situação, uma funcionária do hospital resolveu registrar um Boletim de Ocorrência contra o acompanhante da mulher. Apesar do rapaz não aparecer fumando na imagem, o caso já começou a ser investigado pela equipe do 4º DP de Santos.

O G1 entrou em contato com o Hospital dos Estivadores que, por meio de nota enviada por sua equipe, diz que tomou todas as providências para inibir a ação e garantir a segurança de seus pacientes e acompanhantes. O Hospital afirma que também reforçou e reorientou a equipe de segurança da unidade para evitar que outros casos semelhantes aconteçam.

Preocupado com as críticas e com a grande repercussão gerada pelo caso, o garoto que aparece nas imagens com o cigarro resolveu apagar a postagem original, que havia sido feita de maneira pública no Facebook. Logo após apagar, porém, o rapaz fez um desabafo contra os que estavam postando críticas. "Não devo nada para ninguém", finalizou.