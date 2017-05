ESTADO É GRAVE Jovem leva choque elétrico ao 'surfar' em trem da CPTM na zona oeste de SP O rapaz caiu de cima do trem e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Um jovem sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau, na tarde deste sábado (6), ao viajar sobre um trem da CPTM, próximo à estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Ele foi socorrido em estado grave.

Segundo a CPTM, o rapaz embarcou em um trem com sete amigos na estação Água Branca da linha 7-rubi, por volta das 16h. No meio do percurso, porém, decidiu sair por uma janela da composição para "surfar" até a estação seguinte. Já próximo da Barra Funda ele encostou na rede aérea e sofreu uma descarga elétrica de 3.000 volts.

O rapaz caiu de cima do trem e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, o levou até o Hospital das Clínicas, onde ele permanecia, na noite deste sábado (6), na emergência cirúrgica. Segundo o hospital, ele está entubado, em estado grave.

O caso deverá ser investigado pelo Delpom (Delegacia de Polícia do Metropolitano), na Barra Funda, onde os amigos do jovem foram encaminhados para prestar depoimento.

A CPTM informou que a circulação de trens não foi alterada. A empresa também alerta que viajar sobre o trem é uma atitude irresponsável, que coloca em risco a vida da pessoa e de todo o sistema ferroviário. O rapaz poderá ser responsabilizado por comprometer o fluxo de trens e colocar em risco outros passageiros.