SUSPEITOS SÃO ADOLESCENTES Jovem é degolado e namorada estuprada durante tentativa de assalto Crime aconteceu na noite de terça-feira (2) na cidade de Uruçuí (PI)

Três adolescentes foram apreendidos suspeitos de degolar um homem, jogar o corpo dele no rio e estuprar a sua namorada durante tentativa de assalto na cidade de Uruçuí, Sul do Piauí. Segundo o delegado Bruno Ursulino, o casal foi abordado pelo trio por volta de meia-noite dessa terça-feira (2), quando atravessavam de moto a ponte para a cidade Benedito Leite, no Maranhão.

"A intenção dos assaltantes era roubar a moto, mas a vítima reagiu e travou luta corporal entre eles. O jovem de 19 anos foi degolado e o corpo jogado no rio Parnaíba. Já a namorada de 15 anos temos fortes indícios de que ela foi abusada pelos suspeitos, que fugiram com o veículo e os celulares do casal", relatou o delegado.

Após buscas na região, a polícia apreendeu dois dos menores, enquanto o terceiro foi apresentado na manhã desta quarta-feira (3) pelo próprio pai na delegacia de Uruçuí. O Conselho Tutelar já foi informado do caso e deve acompanhar.

"Os suspeitos são do Maranhão e conhecidos da polícia do Piauí porque foram apreendidos diversas vezes por assaltos, roubos, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Eles já cumpriram medidas socioeducativas, no entanto continuam no mundo do crime", falou Bruno Ursulino.

O delegado informou que a namorada do jovem morto será encaminhada para o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual (Samvis) em Teresina, onde deve ser submetida a vários exames. Policiais realizam buscas no Rio Parnaíba, na tentativa de encontrar o corpo da vítima.