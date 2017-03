Santos SP Jovem denuncia o próprio pai após ver a irmã sofrer série de estupros Suspeito foi preso em flagrante e confessou que abusava da enteada.

Um homem foi preso em Santos, no litoral de São Paulo, após estuprar várias vezes, durante os últimos meses, a enteada de apenas 16 anos. Os crimes eram praticados na frente de uma irmã da estudante, de 18 anos, e da própria filha do suspeito, de 14. O autônomo foi denunciado pela filha, que cansada de ver o sofrimento da irmã, resolveu acionar a polícia.

e acordo com informações da Polícia Civil, o último crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (2), na cozinha da casa onde a família morava. Revoltadas com a situação, as outras duas garotas ligaram para a polícia. Assim que os policiais chegaram no local, a estudante confirmou o estupro e revelou que era violentada frequentemente pelo padrasto.

Os policiais militares encontraram o suspeito ainda dentro da casa, onde morava também com a mulher e outros dois filhos pequenos. Ele admitiu na hora que havia estuprado a garota e, ao presenciar a confissão, a mulher do suspeito disse que nunca desconfiou dos crimes cometidos contra a filha mais nova.

O caso foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Santos e o suspeito acabou sendo preso em flagrante. A jovem passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e os resultados devem ser incluídos no processo contra o padrasto da jovem. Todos os familiares ainda devem ser ouvidos durante a próxima semana para que a polícia descubra se o suspeito cometeu abusos contra as outras filhas.