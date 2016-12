De volta ao Brasil Jornalista e jogador da Chapecoense deixam hospital na Colômbia para voltar ao Brasil Alan Ruschel e Rafael Henzel voltarão em aviões da FAB (Força Aérea Brasileira).

O jogador da Chapecoense Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel, feridos no acidente com o avião que levava a delegação do time, deixaram o hospital onde estavam internados na Colômbia na manhã desta terça-feira (13).

Imagens divulgadas pelo Hospital San Vicente Fundación de Rionegro mostram os dois brasileiros sendo levados de maca até a ambulância que os levará à aeronave.

O avião é um VC-99 Legacy da FAB (Força Aérea Brasileira) com UTIs móveis. Os feridos serão acompanhados por médicos da Chapecoense e da FAB. Segundo informações divulgadas pela FAB, a previsão é que o voo chegue a Chapecó (SC) por volta das 21h.

O goleiro Jackson Follmann foi o primeiro ferido a vir para o Brasil, na segunda-feira.

Já o jogador Neto, outro sobrevivente da queda do avião, não tem previsão de alta.