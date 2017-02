MÚSICA 'Jamais agrediria alguém na vida, muito menos a esposa', disse cantor Victor

O cantor sertanejo Victor Chaves, que faz dupla com o irmão Léo, negou ter agredido a mulher Poliana Bagatini Chaves, 29, em entrevista ao programa Fantástico (Globo), no final da tarde deste domingo (26). Esta foi a primeira vez que ele comentou o caso que teve novas versões desde que sexta-feira (24) quando veio a tona.

Victor falou com a reportagem pouco antes de embarcar em um avião no hangar particular do aeroporto de Pampulha (MG). Ele estava acompanhado da mulher Poliana, da filha do casal e dos sogros. Para preservar a família, o cantor pediu que fossem feitas imagens de costas.

O cantor sertanejo disse que toda essa exposição o pegou de surpresa e que jamais agrediria alguém na vida, muito menos a esposa, que está grávida do filho João. Segundo ele, a família é o seu bem maior.

A minha postura vai ser continuar preservando a família e me preservando de toda uma exposição altamente negativa e com a qual eu vou lidar em recolhimento com a minha família, falou Victor.

Quando a repórter perguntou ao cantor sobre a suposta agressão à mulher, ele colocou a mão no ombro dela e disse que não ia mais falar.

"Eu não vou falar mais porque qualquer coisa que eu falar eu exponho a minha família. Eu não vou mais fazer isso, por isso o meu silêncio", disse.

A repórter ainda perguntou se Poliana tem algum transtorno e novamente o cantor falou "eu não exponho a minha família, muito obrigado, me desculpe de verdade".

Neste domingo (26), Victor foi afastado do The Voice Kids, programa exibido pela Globo no qual é jurado.

DENÚNCIA DE AGRESSÃO

O cantor sertanejo Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, foi acusado de agressão pela mulher, Poliana Bagatini.

De acordo com o jornal mineiro O Tempo, Poliana disse no boletim de ocorrência que, após uma discussão, ela foi jogada no chão pelo cantor, que ainda a chutou.

Ela tentou sair de casa, mas foi impedida por Victor. Uma vizinha do casal, que ouviu a briga, conseguiu ajudar Poliana a deixar o local.

Grávida, Poliana registrou o boletim de ocorrência na última sexta-feira (24), em uma delegacia de Belo Horizonte (MG). A Polícia Civil informou que vai investigar o caso.

REVIRAVOLTA

Léo Chaves, da dupla Victor & Léo, publicou em seu Instagram uma carta supostamente escrita por Poliana Bagatini, mulher de Victor, que na sexta (24) acusou o marido de agredi-la.

Na carta, Poliana diz que discutiu com a sogra e Victor tentou contê-la. Ela então buscou a polícia em busca de amparo.

Em momento algum considerei que tivesse ocorrido qualquer crime (...), tanto que falei em meu depoimento na polícia que não tinha interesse na apuração de natureza penal. (...) Victor não me machucou e nunca me machucaria e, para comprovar a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer a perícia no IML, diz a carta.

Na postagem feita por Léo, ele afirma que se posiciona com apoio aos dois e sem julgamentos. A carta também foi publicada em um perfil no Instagram creditado a Poliana, porém sem postagens anteriores.

A assessoria da dupla não foi encontrada para confirmar a veracidade da carta. No perfil de Victor no Instagram não havia, até a publicação desta nota, menção da carta. A última publicação foi feita na sexta (24) e já acumula quase 5 mil mensagens, a maioria sobre o caso de agressão.