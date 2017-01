ATAQUES Itália deflagra operação e prende

suspeito de terrorismo

A polícia italiana deflagrou hoje operação antiterrorismo na região do Lazio, no centro do país, que terminou com a prisão de uma pessoa, de acordo com fontes locais. O detido seria suspeito de filiação ao movimento Ansar al-Sharia, organização terrorista que atua na Líbia e é ligada à rede Al-Qaeda. As informações são da agência de notícias Ansa.

O caso está sob poder da Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (Digos) de Roma e foi batizado de Black Flag. As autoridades italianas darão mais detalhes da operação em uma coletiva de imprensa ainda hoje.

Histórico

No dia 23 de dezembro, a polícia de Milão matou o autor do atentado terrorista contra o mercado de Natal de Berlim, na Alemanha. O tunisiano Anis Amri tinha lançado um caminhão contra o público da feira na noite de 19 de dezembro, provocando 12 mortos e 48 feridos.

Ele foi morto a tiros por dois policiais de Milão durante uma blitz. Os agentes não sabiam que se tratava do suspeito de terrorismo, que foi identificado somente depois da troca de tiros. O caso gerou repercussão na Europa e na Itália sobre a capacidade de conter terroristas e de evitar que eles se desloquem pelo continente.