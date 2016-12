Usina Itaipu desbanca chinesa e bate neste sábado recorde de geração de energia

A usina Itaipu Binacional vai desbancar a hidrelétrica chinesa Três Gargantas neste sábado (17) e bater recorde mundial em geração de energia.

A liderança será conquistada por volta de meio-dia, quando a usina binacional vai superar a marca de 98,8 milhões de megawatts-hora (MWh), recorde atual da usina chinesa. Nesta sexta (16), Itaipu bateu sua própria marca anual, que era de 98,6 milhões de megawatts-hora, atingida em 2013.

A expectativa é que, na quarta-feira (21), a hidrelétrica que pertence ao Brasil e ao Paraguai supere a barreira inédita dos 100 milhões de MWh em um ano.

Em 2014, a empresa perdeu a primeira posição para a chinesa devido à seca no Brasil. Em 2015, a hidrelétrica binacional conseguiu desbancar a rival, que viu sua produção cair para 87 milhões de MWh, ante 89,2 milhões de MWh da usina do Brasil e do Paraguai.

Neste ano, a hidrelétrica binacional teve um desempenho melhor impactado pelo fluxo regular do Rio Paraná, pelo alto consumo de eletricidade no Brasil e no Paraguai, e também pela otimização do uso dos recursos naturais, segundo a empresa.

"Os sucessivos recordes são uma consequência natural dos investimentos feitos pela empresa, no decorrer do projeto, na modernização dos equipamentos e na capacitação do corpo técnico, aliado ao alto comprometimento dos empregados", avalia Jorge Samek, diretor-geral brasileiro.

Itaipu tem capacidade instalada de 14 mil MW, menor do que a de Três Gargantas, que tem 22,4 mil MW instalados.

SUPRIMENTO

A energia de 98,6 milhões de MWh produzida por Itaipu no ano até esta sexta seria suficiente para suprir o consumo de todo o Brasil por dois meses e 15 dias ou o Paraguai por quase sete anos.

Também poderia abastecer a região Sul por um ano e dois meses, o Estado de São Paulo por oito meses e 20 dias ou a cidade do Rio de Janeiro por cinco anos e cinco meses.

Atualmente, Itaipu responde por 15% de toda a energia elétrica consumida no Brasil e atende mais de 75% do mercado paraguaio de eletricidade.