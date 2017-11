Detido Irmão de astro da NBA pode ficar

detido na China por até 15 dias, diz TV

Quatro dias após serem detidos por suposta tentativa de furto, o trio de jogadores do basquete da universidade UCLA, dos Estados Unidos, segue confinado na cidade de Hangzhou, na China. De acordo com a ESPN americana, LiAngelo Ball (irmão de Lonzo Ball e filho do falastrão Lavar Ball), Cody Riley e Jalen Hill não voltaram para Los Angeles com os companheiros.

Eles estão em um hotel cinco estrelas desde que foram liberados da cadeia após o flagrante, na terça-feira (7), e a situação deve se manter até a conclusão da investigação. Os investigadores não adiantam quanto tempo durará a averiguação, mas a ESPN reporta que o trio deve permanecer detido na China por "uma semana ou duas". O restante da equipe volta aos Estados Unidos após vencer Georgia Tech, na estreia da temporada, em Xangai.



LiAngelo Ball, Cody Riley e Jalen Hill são acusados de tentar furtar um óculos de sol de uma loja da marca Louis Vuitton. Apesar de detidos, os três têm certa liberdade no hotel em que estão: podem frequentar a piscina, o restaurante e receber qualquer visita. Não há guarda os monitorando, e eles podem até atravessar a rua para compras em uma loja de conveniência.



LiAngelo é o irmão do meio da família Ball, os chamados Ball Brothers. O mais velho, Lonzo, está em sua temporada de estreia nos Los Angeles Lakers, introduzindo na NBA os preceitos do clã famoso pelos arremessos de três pontos.