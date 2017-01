Juiz Irmã de Teori diz que ele reclamava de cansaço e pensava em parar

A missa deste domingo (22) na paróquia São Sebastião, em Faxinal dos Guedes, cidade de pouco mais de 10 mil habitantes na região oeste de Santa Catarina, foi diferente do habitual.

Entre aqueles cuja memória foi homenageada estava o ministro do Supremo Tribunal Federal e relator da Operação Lava Jato, Teori Zavascki, nascido na cidadezinha em 1948, onde passou toda a infância, e morto em acidente aéreo na última quinta (19).

Em Faxinal, foi decretado luto oficial de três dias e todas as bandeiras foram hasteadas a meio mastro.

Amigo de Teori, o padre Ivo Pedro Oro foi quem conduziu os louvores, preces e orações.

As pouco mais de cem pessoas que foram à paróquia neste domingo o ouviram contar da amizade que tinham no seminário católico, onde se conheceram, e talvez tenham relacionado passagens da missa com a tragédia acontecida na última semana, especialmente quando o pároco falou na fraternidade como antídoto aos princípios da competitividade e de "comer o fígado dos outros" que vigem hoje, especialmente na "política".

"Fui colega de Teori entre 1961 e 1967 no seminário, primeiro em Lindóia do Sul e depois em Chapecó. Fizemos juntos o curso ginasial e o curso colegial. O Teori se destacava em todas as matérias, especialmente no Português. Lembro que venceu um concurso de redação em 1957 sobre os 50 anos de Chapecó, historiando o índio Condá", diz Oro.