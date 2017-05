Inflação IPCA apresenta queda entre

março e abril, aponta IBGE Nos últimos 12 meses o índice caiu para 4,08%, a menor taxa desde julho de 2007

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado para medir a inflação oficial, caiu de 0,25% para 0,14 % entre março e abril. No mesmo período do ano anterior, o indicador havia ficado em 0,61%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado do ano, o IPCA está em 1,10%, abaixo dos 3,25% registrados em igual período de 2016. Nos últimos 12 meses o índice caiu para 4,08%, abaixo dos 4,57% apurados em março, a menor taxa desde julho de 2007, quando estava em 3,74%. Com isso, a inflação ficou abaixo da meta do Banco Central para o ano, que é de 4,5%.