MEIO AMBIENTE Instituto Chico Mendes abre edital para capacitação em reservas extrativistas A iniciativa é voltada para organizações sociais nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins

O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) informou, ontem (19), que está aberto o edital (JOF-0176/2017) para capacitações em reservas extrativistas.

A iniciativa é voltada para organizações sociais e atividades produtivas, ou econômicas sustentáveis, de comunidades beneficiárias das reservas extrativistas (Resex) federais nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins.

Os objetivos específicos da proposta são atualizar os diagnósticos socioeconômico e produtivo das reservas extrativistas selecionadas; promover o fortalecimento das organizações sociais com ênfase na capacitação em gestão de organizações associativas, negócios sustentáveis, programas de crédito e políticas públicas, dentro outros.

A proposta busca, ainda, a realização de atividades de formação e capacitação, incluindo intercâmbio de agentes comunitários nas principais atividades produtivas ou econômicas sustentáveis.



A ação faz parte do Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais (BRA/08/012), realizado por meio do Ministério do Meio Ambiente, junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A iniciativa conta, ainda, com a parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).



O Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais incentiva o desenvolvimento de políticas públicas de meio ambiente e a inclusão social, política, econômica e cultural, em favor dos povos e comunidades tradicionais, com o objetivo de manter e valorizar suas práticas, assegurar seus direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria da qualidade de vida.