Pronatec Inscrições para cursos técnicos gratuitos

do Pronatec terminam hoje As inscrições são online e devem ser realizadas por meio do Sistec

Terminam hoje (18) as inscrições para cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos, dentro do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – Oferta Voluntária. Nesse segundo lote, foram oferecidas cerca de 500 mil vagas gratuitas, presenciais e a distância.

As inscrições são online e devem ser realizadas por meio do Sistec. Após efetivar a inscrição online, o candidato deverá validar a matrícula entre os dias 28 de agosto e 22 de setembro, no site da instituição que ofertará o seu curso. As aulas terão início no dia 28 de agosto.

Podem se candidatar todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. Os cursos, com duração mínima de 160 horas, são oferecidos por instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, e englobam as mais diversas áreas.

Outros dois lotes devem ser ofertados em outubro deste ano e fevereiro de 2018. O primeiro foi oferecido em junho, com 500 mil vagas.