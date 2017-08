PESADELO Inglesa perde parte do couro cabeludo ao tentar ficar com o visual da moda

Uma inglesa que queria seguir as tendências da moda no cabelo teve uma experiência bem desagradável ao tentar realizar o sonho de ter “cabelo de unicórnio”, uma espécie de degradê colorido, em casa.

Kirsty Weston, de 29 anos, comprou um kit para tingir os fios, que são naturalmente escuros, em fevereiro. Seguiu as instruções, mas algo deu errado e ela teve de ficar internada por seis semanas, além de ter perdido parte do couro cabeludo e ter queimaduras sérias na cabeça.

De acordo com a jovem, pouco antes de lavar o cabelo descolorido, ela começou a sentir sua cabeça “queimando”.

Era o começo de um verdadeiro pesadelo.

“Em 15 minutos, meu cabelo estava liberando fumaça. A dor era tão forte que senti que iria desmaiar. Aconteceu de repente e foi piorando”, afirmou a mulher em entrevista ao jornal Daily Mail.

Ela até correu para lavar o cabelo, porém de nada adiantou, pois o produto já estava em seu couro cabeludo.

No dia seguinte, seu rosto inchou e ela já não conseguia abrir mais um dos olhos. Foi então que decidiu ir até um hospital. O médico que a atendeu prescreveu antialérgicos e antibióticos para tentar conter a reação alérgica, contudo foi em vão.

Dias depois ela retornou ao hospital, afinal as dores continuavam. Foi aí que os médicos notaram que além da alergia, ela também tinha lesões sérias na cabeça. “Um cirurgião plástico veio me ver e, quando levantou meu cabelo, a maior parte do couro cabeludo saiu junto com ele”, comentou.

Horas depois Kirsty foi submetida a uma cirurgia em Londres. Depois dessa, ela ainda passou por outros cinco procedimentos, incluindo um em que parte da pele de sua coxa foi utilizada para substituir o couro cabeludo arrancado.

A mulher nunca mais terá cabelo natural nas áreas queimadas. Existem algumas possibilidades estéticas, mas a jovem não tem como financiar isso. Por enquanto, ela usa uma peruca doada por uma entidade assistencial.