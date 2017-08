Revalida Inep divulga resultados da análise das inscrições do Revalida

Os inscritos na primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras (Revalida) já podem consultar o resultado da análise das inscrições.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nessa terça-feira (15) a situação de todas as inscrições, se estão homologadas ou não – e, neste caso, a devida justificativa.

Para acessar o resultado da análise das inscrições, é preciso acessar a página do participante, seção Acompanhe sua Inscrição.

Diploma

Os motivos da não homologação estão relacionados ao descumprimento do item do edital que estabelece que é imprescindível o envio correto do diploma no sistema e o pagamento da taxa.

O critério de análise usado pelo Inep é baseado em um dos pré-requisitos para participação no exame: possuir diploma médico expedido por instituição de educação superior estrangeira, reconhecida no país de origem pelo seu Ministério da Educação ou órgão equivalente e autenticado pela autoridade consular brasileira.

Ainda de acordo com o edital, não são aceitas declarações de conclusão do curso e documentos similares em substituição ao diploma.

O candidato aprovado nas duas etapas do Revalida deve entregar os documentos originais informados na inscrição à universidade parceira, para a revalidação do diploma médico.

Em caso de dúvidas em relação ao resultado, o participante deverá registrar sua demanda pelo atendimento do Fale Conosco.