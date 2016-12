Empresas Indústria da aviação vê lucro recorde em 2016 e perspectiva pior para 2017

A indústria mundial de aviação prevê um lucro recorde para o setor em 2016, pelo terceiro ano seguido. A estimativa anunciada na manhã desta quinta (8) pela Iata (associação internacional de transporte aéreo) é de fechar o ano com U$ 35,6 bilhões em lucro.

A previsão é, no entanto, menor do que a anunciada pela associação em junho: U$ 39,4 bilhões. A revisão ocorreu devido ao crescimento mais lento do que o previsto do PIB mundial e pelo aumento dos custos.

A perspectiva para 2017 é menos otimista: o lucro estimado é de U$ 29,8.

A expectativa de alta do petróleo no ano que vem é um dos componentes que afetou o otimismo da indústria. A associação prevê ainda um menor crescimento do tráfego aéreo e menor expansão da capacidade de transporte.

"Os lucros da indústria não são uniformes. Os benefícios de uma infraestrutura desenvolvida nos Estados Unidos mantêm as companhias americanas entre as que mais lucram. Por uma indústria verdadeiramente rentável, devemos buscar lucros similares em diferentes países", disse Alexandre de Juniac, diretor geral da Iata.