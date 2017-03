Comerciais Indústria automobilística quer ampliar produção de carros em 39%

Indústria automobilística ampliar em 39% a produção de carros comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus no Brasil, em fevereiro, na comparação com 1 ano atrás. Segundo a associação das montadoras, a Anfavea, 200,385 mil veículos saíram das fábricas no mês passado.

Em janeiro passado, a alta havia sido de 17%, também em relação ao mesmo mês de 2016. No ano passado, a produção recuou 11%, comparada à de 2015, fazendo a indústria automotiva retornar ao nível de 2004.