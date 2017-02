Confederação Índice de confiança dos empresários do comércio aumenta 18,6%

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) registra alta de 18,6% no índice de confiança dos empresários do comércio em fevereiro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi a oitava taxa positiva consecutiva nesta base de comparação.

Em nota, a economista da CNC Izis Ferreira afirma que a melhora da confiança dos empresários do setor têm relação com as reformas e medidas de ajuste propostas pelo governo, e que estão em andamento no Congresso, mas também com a "queda das taxas dos juros e à redução da inflação, que propiciam um ambiente mais favorável aos investimentos e, desta forma, estimulando a confiança dos comerciantes". Quanto às condições atuais da economia, a avaliação dos comerciantes melhorou 11,5% em fevereiro

. Com isso, caiu a proporção de comerciantes que avaliam as condições econômicas atuais como piores. Em fevereiro, 79,4% dos varejistas fizeram essa avaliação, contra 81,4% no mês passado.